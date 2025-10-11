新日本プロレスのＩＷＧＰ女子王座を保持する?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（２９）が、挑戦者・朱里（３６）とのＶ４戦（１３日、新日本両国国技館）へ待ったなしだ。米国・ＲＯＨのフロリダ州レイクランド大会（９日＝日本時間１０日に放送）でＡＥＷのアレックス・ウィンザー（３１＝英国）を激闘の末に撃破し、３度目の防衛に成功。Ｖ４戦でＳａｒｅｅｅは今年６月のスターダム代々木大会で破った前王者の朱里を迎え撃つことが決ま