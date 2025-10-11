◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム―オリックス（１１日・エスコンＦ）日本ハム・伊藤大海投手が先発して７回１１５球を投げて４安打、９奪三振、無失点で、勝利投手の権利を得て降板した。「今のファイターズは、勢いさえつければどんどん乗っていけるチーム。まずはいい流れを作れるようにしたいです」と意気込んで臨んだ第１Ｓ初戦のマウンド。初回、２回と得点圏に