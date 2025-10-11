ベースのサウンドの違いをレクチャーする丸山隆平 SUPER EIGHTの丸山隆平が11日、都内で開催された『FENDER EXPERIENCE 2025』に登場。「MEET THE MASTER BUILDERS」と題した公開セッションで、フェンダーカスタムショップのマスタービルダー、デニス・ガルスカ氏に自身の理想とするベースをオーダーする夢のひとときを実現させた。【写真】フェンダーカスタムショップのマスタービルダーに筋肉を披露する丸山隆平