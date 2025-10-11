◇バレーボール大同生命SVリーグNEC川崎3ー0SAGA久光（2025年10月11日神奈川・東急ドレッセとどろきアリーナ）今季初戦が行われ、昨季3位のSAGA久光は、同2位のNEC川崎に0―3（18―25、22―25、23―25）のストレートで敗れた。21年東京五輪で女子代表を率いた中田久美氏が、今季から監督としてチームを率いる。12年から4季で3度のリーグ優勝に導いて以来、9年ぶりの復帰。しかし、新体制初戦を白星で飾ることはできな