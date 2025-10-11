「サウジアラビアＲＣ・Ｇ３」（１１日、東京）モズアスコット産駒の２番人気エコロアルバ（牡２歳、美浦・田村）が重賞初挑戦初勝利を飾った。発馬ひと息で道中は離れた最後方から運んだが、直線で外に持ち出してからが圧巻。一気の差し脚で、まとめて７頭をぶっこ抜いた。新馬戦は新潟での千四だったが、２戦目で重賞、１Ｆ延長をあっさりと克服した。勝ち時計は１分３３秒８（良）。同じモズアスコット産駒のガリレア（牡