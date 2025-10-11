【ワシントン＝阿部真司】戦後８０年に合わせ石破首相が発表した、先の大戦に関する「首相所感」について、米政策研究機関「戦略国際問題研究所」（ＣＳＩＳ）のニコラス・セーチェーニ・日本部上席研究員が１０日、本紙にコメントを寄せた。所感が「今日への教訓」として「政治は一時的な世論に迎合してはならない」と戒めたことを踏まえ、「ポピュリズムの台頭など、来たるべき危険に警鐘を鳴らした」と指摘した。セーチェー