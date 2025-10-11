【J3第31節】(CFS)栃木C 3-0(前半1-0)奈良<得点者>[栃]森俊貴(39分)、ピーター・ウタカ2(56分、73分)<警告>[栃]都倉賢(90分+3)[奈]堀内颯人(76分)観衆:2,605人主審:小林拓矢