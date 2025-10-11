【J3第31節】(ミクスタ)北九州 1-1(前半0-1)鹿児島<得点者>[北]永井龍(77分)[鹿]稲葉修土(2分)<警告>[北]井澤春輝(42分)、岡野凜平(63分)、杉山耕二(79分)、樺山諒乃介(84分)[鹿]広瀬健太(47分)、稲葉修土(61分)、藤村慶太(80分)観衆:7,509人主審:岡宏道