▲「今を抱きしめて」ジャケットさとうもかが、11月5日(水)に2025年2作目となるデジタルシングル「今を抱きしめて」をリリースすることが決定した。今作は彼女の飾り気のない今の心境が綴られたバラード曲となっている。レコーディングは11月からの東名阪ツアー＜さとうもかBAND TOUR 2025秋＞も一緒に回るG.シンリズム、Ba.厚海義朗、Key.沼澤成毅、Dr.河合宏知のメンバーで行った。ジャケットはドローイングを軸に、絵本、彫刻、