元乃木坂46のメンバーでタレントの伊藤かりん（32）が10日、自身のインスタグラムを更新。甥っ子の誕生を報告した。【写真】「甥っ子2号」との2ショットを披露した伊藤かりん「甥っ子2号が産まれました」とつづり、抱っこした2ショットをアップ。「甥っ子1号はもう小学生だし 親族のおちびちゃんたちももうみんな大きくなってしまっておばさんの出番ももう終わりかなあ〜なんて思ってたけど新たな貢ぎ先が出来ました ふふ」