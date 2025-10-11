アイドルグループ「仮面女子」の猪狩ともかが１１日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。日本サッカー協会（ＪＦＡ）の技術委員長だった影山雅永氏の児童ポルノ閲覧事件に言及した。影山氏はチリで開催中のＵ―２０Ｗ杯視察へ向かう際に搭乗したパリ行きの機内で、児童ポルノ画像を閲覧したとしてフランスのシャルル・ドゴール空港到着時に逮捕された。「パリジャン」など現地メディアによると、すでに裁判も行われ、執行猶予付き禁錮