世界98カ国を旅した旅作家でグラビアアイドルの歩りえこ（44）が11日、自身のインスタグラムを更新。交通事故にあったことを発表した。歩は小学4年の長女と小学3年の長男を育てるシングルマザー。105センチ、Iカップのグラマラスボディーを誇っている。先月27日に大腸がんになったことを発表して、手術を待っている。「厄年、フルコンボ」と題して「今日は自転車で近所にお出かけした帰り、まさかの車にひかれた。警察の実況見分で