熊本市では11日、最高気温が34.7℃まで上がり、10月中旬以降の記録としては全国でも歴代最高を記録しました。熊本市では午後2時過ぎに最高気温34.7℃になりました。 これは10月の気温として県内歴代最高で、10月中旬以降の気温としては全国歴代最高の暑さです。 熊本市の中心商店街では11日、城下町くまもと銀杏祭が開かれています。飲食ブースや特設ステージで多くの人が楽しみました。 11日は午後9時まで開