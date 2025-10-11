俳優の三吉彩花（29）が、低い声を大泉洋（52）にツッコまれた。11日、札幌市内で行われた「北海道フービーフェスティバル」に出席。12年に2人が共演した「グッモーエビアン！」の上映会に登壇した。13年前の映画を振り返り、当時10代だった三吉は、大泉から「大人の女性になられて。ちょっと声が低くなった。もっとキャピキャピしていた。今は桃井かおりさんみたいな声になって。ちょっとアンニュイな感じになって」と指摘され、