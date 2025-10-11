◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）巨人は、バルドナード投手、船迫大雅投手の継投で７回は無失点に抑えた。２―４の７回。先発・山崎に代わって２番手・バルドナードが登板。新たに取り組んでいるサイドスローで投球し、先頭の石上には四球を与えたが、代打・フォードを見逃し三振に抑えるなどして、２死二塁で降板。ここで３番手・船迫がマウン