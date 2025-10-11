◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）ＤｅＮＡの筒香嘉智外野手が、６回にこの試合２発目となるソロ本塁打を放った。１死無走者で迎えた第３打席で、フルカウントから外角直球を逆方向に運ぶと、打球は左翼ポールを直撃。リードを２点に広げる貴重な一発に「インパクトで強い打球を打つことだけをイメージして、落ち着いて打つことができました。こ