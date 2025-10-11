◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第１戦日本ハム―オリックス（１１日・エスコンＦ）オリックス・山下舜平大投手が、６回６安打２失点、５奪三振で降板した。初回、３つのアウトを全て三振で奪う立ち上がり。ポストシーズン初登板初先発ながら、敵地で落ち着きを見せた。２回、先頭の郡司を右越え二塁打で出すと、田宮の投前犠打で１死三塁のピンチ。続く万波に三遊間を破られ、先制