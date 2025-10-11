◆米男子プロゴルフツアーベイカレント・クラシック・レクサス第３日（１１日、神奈川・横浜ＣＣ＝７３１５ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、３９位で出た米沢蓮（パルコホーム）が７バーディー、１ボギーの６５をマークし通算７アンダーとし、日本勢トップの１０位に浮上した。首位とは５打差。７０で回った金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は５アンダーの１８位。２８位からスタートした松山英樹（ＬＥＸＵ