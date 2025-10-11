あす12日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（後0：55〜1：25）は、作家の岸田奈美さん夫妻が登場する。【動画】母・弟も登場！夫と共に『新婚さん』出演する作家・岸田奈美さん岸田さんは、中学生のときに父親が急逝。4歳下の弟はダウン症で知的障害があり、高校時代には母親が車いす生活となった。そんな亡き父との思い出と、母や弟との愉快な日常を描いたエッセイが2020年、初の著書『家族だから愛し