TBS系大型特番『お笑いの日2025』（後2：00）が、11日に生放送。2つ目の企画『キングオブミュージックバトル』では、SixTONESのジェシー＆田中樹が、最強ダンス芸人軍団（原西孝幸（FUJIWARA）、キンタロー。、かみちぃ（ジェラードン）、かみちぃ（ジェラードン））が、SixTONES「こっから」で圧巻のパフォーマンスを行った。【写真】楽しそう！かまいたち＆チョコプラ＆田中樹＆ジェシーが笑顔でズラリ！『キングオブミュー