10月9日、木村拓哉と工藤静香の長女でフルート奏者、モデルとしても活動するCocomiが24時間で消えるインスタグラムのストーリーズを投稿。SNSによる誹謗中傷に対し、見事な切り返しをしたことがファンの間で話題となっている。【写真】「引退しろ」に見事な返しで撃退！Cocomiとアンチの応戦投稿の数々「Cocomiさんのインスタグラムは、196万人のフォロワーを抱える人気コンテンツ。ファンからの“見かけたらお声がけしてもいい