10月初頭、セクシー女優が所属プロダクションの“ギャラの誤魔化し”を告発するポストがSNS上で話題となった。該当するのは、トップモデルが多数所属している、界隈でも3本の指に入るほどの大手プロダクション。私が業界にいた期間は短いけれど、今までそのプロダクションで金銭トラブルが起きた話は聞いたことがなかったため、今回の話を聞いて正直驚いた。記事を執筆している10月7日時点では、女優アカウントの更新が途絶