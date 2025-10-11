ナ・リーグ地区シリーズ「フィリーズ対ドジャース」の第4戦は、延長の末、ドジャースがフィリーズに勝利。ドジャースはシリーズ成績を3勝1敗とし、リーグ優勝決定シリーズへ駒を進めた。◆“守護神”佐々木朗希が大活躍タイラー・グラスノーとクリストフェル・サンチェスの投げ合いで始まったこの試合。グラスノーが6回無失点、サンチェスが7回途中1失点の力投を見せ、試合は終盤までもつれ込んだ。7回表に1点を先制したフィ