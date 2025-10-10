現行の日本語ラップシーンにおいて全国区のニュースターを数々送り出している土地のひとつ、和歌山。この地の代表的存在として絶大な支持を誇るラッパー・MIKADOの初となるワンマンライブ『HELLO GUNSO』が11月25日（火）に渋谷WWW Xにて開催決定となった。MIKADOは2001年生まれ、和歌山県和歌山市築港出身のラッパー。今年6月に全21曲収録という大作アルバム『HOMUNCULUS』リリース、そして『MIKADO HOMUNCULUS CLUB TOUR 2025』