高齢になっても元気な人はどんな生活を送っているのか。現役で活躍する90歳の作家・阿刀田高さんは「外食や食事を宅配してくれるサービスもあるが、下手くそでも自前で料理をするのが好ましい」という――。※本稿は、阿刀田高『90歳、男のひとり暮らし』（新潮社）の一部を抜粋・再編集したものです。写真＝iStock.com／Peter Blottman Photography※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Peter Blottman Photography■90歳、