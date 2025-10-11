ティーウェイ航空は、札幌/千歳〜釜山線を10月26日に開設する。1日1往復を運航する。機材はボーイング737-800型機もしくはボーイング737-8型機を使用する。所要時間は札幌/千歳発が2時間55分、釜山発が2時間20分。同路線はこの他に、イースター航空とエアプサンがいずれも1日1往復を運航している。■ダイヤTW270札幌/千歳（12：20）〜釜山（15：15）TW269釜山（09：00）〜札幌/千歳（11：20）