2025年のノーベル賞受賞者が続々と発表されている。ノーベル賞級の研究はどのように生まれるのか。イノベーション論を専門とする経営学者の舟津昌平氏は「今回受賞した2氏とも、若手のうちは不遇だった。偉大なる研究は意外にも身近なところから生まれる傾向がある」という――。■ノーベル賞が選ばれる基準10月はノーベル賞発表の時期で