U-20W杯初優勝を目指したU-20日本代表の戦いは、ラウンド16で終わった。今大会の日本はグループステージを3戦全勝で突破。エジプト、チリ、ニュージーランド相手に７得点・無失点と強さを見せつけ、優勝候補に挙げられていた。日本は8日に行われた決勝トーナメント1回戦でもフランスを圧倒。前半から何度も決定機を作り、シュート22本を放つも、二度クロスバーに嫌われるなど得点を奪えず。すると、延長戦終了間際にPKで決勝ゴール