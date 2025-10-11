テレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国２時間ＳＰ」が１０日に放送された。視聴者から寄せられた「『ちょっとした高級品』をもらっても大事にしすぎて賞味期限すぎちゃう」という投稿に、有吉弘行もマツコ・デラックスも納得。有吉は「俺は、結婚のときにもらった夫婦の写真入りのドンペリがあるのよ…。そんなの飲む日、来ないじゃん？」と笑わせた。つづけて「誰か来たときとか『これさ、ちょっと飲まない？』って言