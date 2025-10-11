「ファン感謝３Ｄａｙｓボートレースバトルトーナメント」（１１日、三国）１走入魂のトーナメント戦が開幕した。１Ｒの前には、オーシャンホールで全４８選手による選手紹介が行われた。トップバッターとしてマイクの前に立ったのは、地元の西橋奈未（２９）＝福井・１１９期・Ａ１。頭にはカニ坊のカチューシャ。肩には自分の名前が入ったマフラータオル。そして両手にはカニ坊のぬいぐるみを持って登場。「いい時も悪い