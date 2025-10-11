10月11日、京都競馬場で行われた9R・3歳上1勝クラス（ダ1800m）は、古川奈穂騎乗の2番人気、スマートカイロス（牡3・栗東・矢作芳人）が勝利した。ハナ差の2着にゴールドダイアー（牡3・栗東・平田修）、3着に1番人気のドラゴン（牡3・栗東・松永幹夫）が入った。勝ちタイムは1:52.0（良）。【札幌6R】古川奈穂騎乗 アスクデッドヒートが快勝一旦交わされたように見えるも…古川奈穂騎乗の2番人気、スマートカイロスがハナ差の