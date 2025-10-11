10月11日、京都競馬場で行われた8R・紫菊賞（2歳1勝クラス・芝2000m）は、川田将雅騎乗の1番人気、ロードラヴォール（牡2・栗東・中内田充正）が勝利した。クビ差の2着にサトノアイボリー（牡2・栗東・杉山晴紀）、3着にユメシルベ（牝2・美浦・粕谷昌央）が入った。勝ちタイムは1:59.3（良）。2番人気で和田竜二騎乗、ブルースカイブルー（牡2・栗東・平田修）は、4着敗退。夢を語ることの素晴らしさを伝えたい！競馬を舞台に