合コンのとき、カップル成立のためにはいかに興味があるのかを男性に伝えることが大切です。では、どのような質問が効果的なのでしょう。そこで今回は、10代から30代の独身男性161名に聞いたアンケートを参考に、「合コンで、『もしかして俺狙い？』と男性が思う女性からの質問９パターン」をご紹介します。【１】思わずドキッとする「彼女募集中ですか？」「興味のない人には聞かないはず」（20代男性）と、彼女の有無を直接聞か