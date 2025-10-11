◆女子プロゴルフツアースタンレーレディスホンダ第２日（１１日、静岡・東名ＣＣ＝６４３５ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、ツアー３勝の河本結（リコー）が５バーディー、２ボギーの６９をマークし、通算１０アンダーで単独トップに立った。７０の岩井千怜（ちさと、ホンダ）、６８の桑木志帆（大和ハウス工業）、６８の福山恵梨（松辰）が通算９アンダーの２位。古江彩佳（富士通）、佐久間朱莉（しゅり、大東