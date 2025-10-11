◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）横浜スタジアムはＣＳでは普段、ビジターエリアの左翼席もＤｅＮＡ応援席となり、外野は全てホーム応援席でスタンドは青一色となった。巨人応援席は三塁側上段のウィング席。普段より高い位置の座席から雨の中、巨人ファンの大歓声が響いた。