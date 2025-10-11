◆みやざきフェニックス・リーグ四国ＩＬ選抜―巨人＝１回裏降雨ノーゲーム＝（１１日・アイビー）右でん部痛で離脱していた巨人の門脇誠内野手が、９月１０日以来約１か月ぶりに実戦復帰した。「２番・遊撃」で先発出場。初回の第１打席は空振り三振に倒れたが「問題なく実戦復帰できてよかった」と振り返った。試合はその裏、又木が２死を奪ったところで雨脚が強まり中断。その後も天候の回復が見込めずノーゲームとなった