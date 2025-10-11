この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。『新興住宅地で見栄を張りすぎた話』第41話をごらんください。 コウキは母親のハルミに、英語教室が楽しくないと正直な気持ちを打ち明けました。また、英語よりもお絵描きを習いたいと話しました。それを聞