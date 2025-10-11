中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月11日】中国商務部の報道官は10日、米国が4月に発表した通商法301条に基づく最終措置により、中国の関連船舶に対し今月14日から港湾使用料を追加徴収することに不満と反対を表明し、中国による対抗措置は「正当防衛」であると強調した。報道官は次のように表明した。米国の措置は明らかに差別的な性質を持つ典型的な一国主義の行為で、中国企業の利益を著しく損なう。中