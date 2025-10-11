ラグビー・リーグワン1部の東京ベイは11日、東京都江戸川区のタワーホール船堀で新シーズン方針発表会見を開き、今季から加入したHO安江祥光が新入団会見を行った。日本代表経験もある安江は1部最年長の41歳。昨季限りで相模原を退団し、移籍先には2部や3部のチームも視野に入れていたが昨季の1部準優勝チームに決まった。会見では「新人の41歳ですが、老体に鞭を打って頑張りたいと思います」とあいさつ。集まった約100人のフ