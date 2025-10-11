◇女子ゴルフツアースタンレー・レディースホンダ第2日（2025年10月11日静岡県東名CC＝6435ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、河本結（27＝RICOH）が5バーディー、2ボギーの69で回り、通算10アンダーで単独首位に立った。1打差の2位に岩井千怜（23＝Honda）、桑木志帆（22＝大和ハウス工業）、福山恵梨（32＝松辰）が並んだ。首位と2打差の5位に古江彩佳（25＝富士通）、佐久間朱莉（22＝大東建託）がつけた。