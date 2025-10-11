タレントの東原亜希（42）が11日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。双子育児の動画をアップし、16歳長女が双子の妹が生まれた時の思い出を明かす場面があった。東原は08年1月に柔道の日本代表男子前監督でシドニー五輪100キロ超級金メダリストの井上康生氏と結婚。09年5月に長女、10年11月に長男、15年7月に双子の女児を出産し、4人の子供を育てている。動画では長女も一部トークに参加。母の双子出産について覚えている