「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第１戦、ＤｅＮＡ−巨人」（１１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手が六回、この日２本目の本塁打を放った。３−２の六回１死走者なしで、フルカウントからの７球目、外角高め１４６キロを逆方向へ打った打球が左翼ポールに当たってグラウンドに落ちた。筒香は二回の第１打席で先制ソロ山崎の甘く入ったスライダーを見逃さず、右翼席へ強烈な一発を放った。三回の第２打席も