¥ß¥Ã¥­¡¼¤Î¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸T¥·¥ã¥Ä¸µSKE48¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤(33)¤¬¥Ó¡¼¥ëÊÒ¼ê¤Ë¤Û¤í¿ì¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È±þÊç¼õÉÕÃæ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç11·î8Æü¤Ë²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹ðÃÎ¡£¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Ä¤í¤ÊÌÜ¤ò¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö#¼Ì¿¿¤ÏÁ°¤Ë¥³¥é¥à¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¿#¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸£ô¥·¥ã¥Ä¡×¤È¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«