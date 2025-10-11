＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS3日目◇11日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー日本大会の第3ラウンドが終了した。松山英樹は5バーディ・1トリプルボギーの「69」で回り、トータル4アンダー・22位タイで最終日に臨む。【写真】雨の中でも大ギャラリーがつきました米澤蓮は「65」を叩き出し、日本勢トップのトータル7アンダー・10位タイ。金谷拓実はトータル5アンダー・18位タイ、比嘉一貴はトー