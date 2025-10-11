＜スタンレーレディスホンダ2日目◇11日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。黄金世代の河本結が5バーディ・2ボギーの「69」をマーク。トータル10アンダー・単独首位に浮上し、今季2勝目、ツアー通算4勝目に王手をかけた。【写真】これぞホンダ！ 優勝副賞は真っ赤なスポーツカー！トータル9アンダー・2位タイに岩井千怜、桑木志帆、福山恵梨。トータル8アンダー・5