◇プロ野球セ・リーグ CSファーストステージ第1戦 DeNA-巨人(11日、横浜スタジアム)DeNAの筒香嘉智選手が6回、この試合2本目のホームランを放ち、3打席連続打点をマークしました。この試合、筒香選手は第1打席に先制ソロ、第2打席にタイムリーを放っていました。1点差に詰め寄られて迎えた第3打席、山粼伊織投手の外角高めのストレートを流し打つと、高く舞い上がった打球はレフトポールに直撃。この試合2本目のホームランは