映画評論家のビニールタッキーさんが死去 帰路につく途中で倒れ緊急搬送 2025年10月11日 16時13分 映画評論家のビニールタッキーさんが10日に死去したと伝えられた 公式Xが11日に更新され、妻が「昨晩、夫が亡くなりました」と報告 「見たい映画があると東京に行き帰路に着く途中で倒れ」などと説明した ◆映画評論家のビニールタッキーさんの死去を妻が報告ビニールの妻です。突然のことで信じられずにいますが、昨晩、夫が亡くなりました。見たい映画があると東京に行き帰路に着く途中で倒れ、緊急搬送されましたが、帰らぬ人となりました。試写や原稿依頼等でお世話になっている方に連絡する術がなく、ここでのお知らせになってしまい申し訳ありません。— ビニールタッキー (@vinyl_tackey) October 11, 2025