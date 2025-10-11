「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム−オリックス」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムの郡司裕也選手が、オリックスの先発・山下舜平大投手からＣＳ１号ソロを放った。１点リードの四回だ。無死一塁から４番・清宮幸が痛恨の併殺打に倒れた直後だった。重い空気に包まれ始めた瞬間、初球を５番・郡司が振り抜いた。打球は左翼席に着弾。大きな一発でため息を歓声に変えると、「４番のゲッツーをカバーしました」