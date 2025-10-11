フランス・パリからイタリア・ミラノへ2025年9月に移住したことを明かした元フジテレビアナウンサー・中村江里子さん（56）が2025年10月7日、自身のインスタグラムを更新し、長文で近況を報告した。「Milano生活、1ヶ月経ちました！！」「Milano生活、1ヶ月経ちました！！」と報告した中村さん。「やっと『生活』している感じになってきました」と明かし、「ずっと段ボールから出し入れしていた服達は、やっと出来上がった IKEAの