お笑いコンビ・ハライチの澤部佑（39歳）が、10月11日に放送されたバラエティ番組「土曜はナニする！？」（関西テレビ・フジテレビ系）に出演。南海キャンディーズ・山里亮太（48歳）にご馳走になったものの、「カッケー！」とはならなかった出来事を語った。この日、番組のコーナー「日帰りぷらっとりっぷ」に、ハライチとサンシャイン池崎が登場し、千葉・内房エリアをドライブ旅へ。その道中、澤部は番組MCの山里にお世話になっ